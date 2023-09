Verein „Wir für Weida“ plant Programm zum Weltkindertag

Weida. Was der junge Verein am 20. September auf der Weidaer Osterburg vorhat und wer ihn dabei alles unterstützt.

Der Weltkindertag am 20. September hat für den Verein „Wir für Weida“ in mehrerlei Hinsicht Bedeutung. Zum einen, weil die Kinder- und Jugendarbeit ein Vereinszweck ist, sagt der Vorsitzende Christoph Schwertling. Zum anderen, weil der Verein, der mit drei Jahren selbst eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt, an einem 18. September gegründet wurde und so sein Vereinsfest zusammen mit den Kindern und Jugendlichen aus Stadt und Umgebung feiern kann.

Zum zweiten Mal stellt „Wir für Weida“ am 20. September ab 10 Uhr ein buntes Programm auf der Weidaer Osterburg auf die Beine. Unter anderem wird eine Bühne aufgebaut, auf der ab 11 Uhr ein Zauberer, der Tanzsportverein Greiz, die „Jump Your Style Crew“ mit einem kleinen Tanz-Workshop gegen 15 Uhr und das Kindertheater Mitossi aus Weimar auftreten. Es warten außerdem eine Hüpfburg, Spiel- und Bastelstationen. Die Ritter der Osterburg beteiligen sich auf ihrem Vereinsgelände mit weiteren Aktionen, außerdem ist die Freie Wählergemeinschaft Weida als Verein mit einem Stand fürs Büchsenwerfen vertreten. Auch Maskottchen Türmi schaut von 11 bis 12 Uhr vorbei.

Christoph Schwertling lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. So wird an diesem Tag für die Besucher des Festes auf den Burghof-Euro verzichtet. „Die Familien werden nur gebeten, sich kurz in der Weida-Info zu melden, fürs Besucher-Zählen“, sagt Schwertling.

Um das Fest bei freiem Eintritt möglich zu machen, freut er sich gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Jana Sänger über finanzielle Unterstützung. Neben der Teag, die 500 Euro sponserte, und die EHL-Group, die 750 Euro für sämtliche Vereinsaktionen in diesem Jahr zur Verfügung stellte, unterstützt die Sparkasse das Programm zum Weltkindertag mit stolzen 1000 Euro. „Das Geld stammt aus dem PS-Los-Sparen, es sind also unsere Kunden, die damit das Fest unterstützen“, sagt Janine Lehninger, Teamleiterin Privatkunden im Bereich Greiz-Nord, die die Spende symbolisch überreichte.