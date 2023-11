Nach der Stollenprüfung der Bäcker- und Konditoreninnung Ostthüringen: Tim Lukas (Bäckerei Lukas in Weida), Prüfer Daniel Plum vom Deutschen Brotinstitut, Sandra Wuthnow (Bäckerei Gießler in Greiz), Paul Treibmann (Bäckerei Mario Treibmann in Wildetaube, Innungsobermeister Michael Möbius (Bäckerei Möbius in Gera) und Gerhard Junghans (Bäckerei Junghans in Wünschendorf).