Verhandlungen zu neuem Haustarif aufgenommen

Gera. IG Metall ist derzeit im Gespräch mit der Geschäftsführung der AGA Zerspanungstechnik Gesellschaft in Gera

Die IG Metall hat Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag mit der Geschäftsleitung der AGA Zerspanungstechnik GmbH in Gera aufgenommen. „Die Mitglieder der IG Metall möchten eine schrittweise Angleichung der Entgelte an das Niveau des Mutterhauses in Saalfeld erreichen. Das Wachstum der letzten Jahre mit modernsten Maschinen und zusätzlichen Auftraggebern sprechen für die Zukunftsfähigkeit des Werkes in Gera. Angesichts des Fachkräftebedarfs ist es dringend geboten, mit der Lohnentwicklung der Firmen im Umfeld Schritt zu halten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, so Christoph Ellinghaus, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera.

Die AGA Zerspanungstechnik Gera ist eine Firma der Automobilzulieferindustrie mit 150 Beschäftigten. Sie gehört zur Samag Gruppe in Saalfeld, die über eine Beteiligungsgesellschaft dem Land Thüringen gehört. Die Samag-Unternehmen sind nicht Mitglied im Thüringer Arbeitgeberverband, mit dem die IG Metall derzeit einen neuen Flächentarifvertrag verhandelt. Seitens des Geschäftsführers Andreas Nikisch gab es keine Stellungnahme zu den Verhandlungen.