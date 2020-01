Verkäuferin in Gera bedroht und verletzt – Polizei sucht diesen Ladendieb

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkäuferin in Gera bedroht und verletzt – Polizei sucht diesen Ladendieb

In der Reichstraße ist eine Verkäuferin eines Tabakshops von einem Ladendieb bedroht und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der junge Mann am Freitag kurz vor 10 Uhr in dem Geschäft eines Einkaufsmarktes eine Tabakpackung gestohlen und versuchte anschließend zu flüchten.

Als die Verkäuferin dem Dieb nacheilte und ihn im Eingangsbereich vor dem Markt stoppte, bedrohte er sie zunächst massiv, schlug sie dann mit der Faust ins Gesicht und zog sie an den Haaren. Nachdem eine Zeugin zu Hilfe eilte, flüchtete der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Stadtzentrum. Die Verkäuferin wurde dabei zu Boden gerissen. Sie wurde mit Kopf und Handverletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung aufgenommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

deutschsprachig

männlich, 25-30 Jahre alt

normale Statur, circa 175 cm groß

Dreitagebart, kurze blonde Haare

bekleidet mit dunkler Winterjacke und blauer Jeans

flüchtete mit einem schwarzen Fahrrad, an dem 2 große gefüllte Einkaufstüten – eine davon auffällig blau – hingen

Die Polizei Gera nimmt Hinweise unter 0365/829-1125 entgegen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und dem Täter machen können.

Weitere Blaulichtmeldungen