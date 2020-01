Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkauf geplatzt: Hofgut-Ausschreibung in Gera aufgehoben

Ein zeitnaher Verkauf des bislang städtischen Hof- und Kammergutes am Untermhäuser Mohrenplatz ist geplatzt. Nach Hinweisen an unsere Redaktion bestätigte die Stadtverwaltung am Montag auf unsere Nachfrage, dass das Ausschreibungsverfahren eingestellt werden musste, ein Verkauf somit nicht erfolgen könne. Darüber wollte die Stadt am Montagabend auch den Hauptausschuss des Stadtrates informieren. Wie die Stadt weiterhin bestätigte, hängt der Stopp der Ausschreibung mit dem Hause Reuß und offenbar erneut geltend gemachten Rückübertragungsansprüchen zusammen. „Die Rechtsnachfolger des Hauses Reuß haben einen Rehabilitierungsantrag auf strafrechtliche Rehabilitierung des Erbprinzen Heinrich XLV. Prinz Reuß beim Landgericht Gera sowie einen Antrag auf Restitution beim Thüringer Landesamt für Finanzen gestellt“, erklärt die Stadtverwaltung Gera dazu und verweist für weitere Fragen an diese Stellen. Sowohl am Landgericht als auch im für offene Vermögensfragen zuständigen Landesamt für Finanzen waren aber am Montag kurzfristig keine näheren Auskünfte zu erhalten. Auch ein Vertreter des Hauses Reuß war kurzfristig telefonisch nicht zu erreichen.

Antragsteller hätten einem Verkauf zustimmen müssen Durch diese neuerlich geltend gemachten Ansprüche bräuchte es nun die Zustimmung der Anmelder, um das Hofgut-Areal dennoch zu verkaufen. „Auf Nachfrage wurde uns von den Vertretern der Antragsteller mitgeteilt, dass einer Veräußerung des Hofgutes nicht zugestimmt wird“, heißt es aus dem Geraer Rathaus: „Damit waren wir zur Einstellung des Ausschreibungsverfahrens gezwungen.“ Für das etwa 10.000 Quadratmeter umfassende Areal mit den Gebäuden Mohrenplatz 1, 3, 3a, 5, 7, 7a und 7b, das im vorigen Jahr für insgesamt mindestens 310.000 Euro von der Stadt aufgerufen wurde, hatte es mehrere Bieter gegeben. Unter anderem hatte sich eine Investorengruppe um die Eigentümer von Schloss Osterstein, Peter Schmidt und Kai Uwe Klinnert, öffentlich zu ihrer Kaufabsicht bekannt. Auch die Geraer Tann Capital AG gehörte zu den Interessenten. Mehrere Bieter hatten auf Entscheidung im Januar gehofft „Die Bieter wurden umgehend informiert“, erklärt die Stadt, die nun die Liegenschaft weiter verwalten werde. Auf die Frage, ob durch die Aufhebung der Ausschreibung mit möglichen Kostenersatzansprüchen der Bieter gerechnet werden müsste, verweist die Verwaltung auf die Erklärung im Ausschreibungstext, wonach „keine Verpflichtung der Stadt Gera zum Verkauf beziehungsweise kein Verkauf an einen bestimmten Käufer abgeleitet werden kann“. Der Stadt Gera würden daher durch die Aufhebung der Ausschreibung unmittelbar keine Kosten entstehen, heißt es. Eigentlich war das Ziel, nach Sichtung der Angebote eine Beschlussvorlage zu erarbeiten, mit der sich bestenfalls schon in der Januar-Sitzung der Stadtrat mehrheitlich für einen Bieter hätte aussprechen können. Daraus wird nun aber nichts.