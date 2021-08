Die Polizei in Gera fahndet nach einer Autofahrerin, die nach einem Unfall die Flucht ergriffen hatte. (Symbolfoto)

Verletzt in Gera: E-Bike-Fahrerin die Vorfahrt genommen und weitergefahren

Gera. Die Polizei in Gera sucht nach einer Autofahrerin, die zuerst die Vorfahrt einer E-Bike-Fahrerin geschnitten hatte, und als diese stürzte einfach weiterfuhr.

Die Geraer Polizei ermittelt seit Dienstag zu einer in der Fröbelstraße geschehenen Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines E-Bikes (67) gegen 14.10 Uhr die besagte Straße in stadteinwärtige Richtung, als eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin vom Parkplatz eines dortigen Supermarktes auf die Fröbelstraße auffuhr und die Vorfahrt der Fahrradfahrerin missachtete. Diese leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam daraufhin zu Fall und verletzte sich. Auch ihr E-Bike wurde beschädigt.

Die betreffende Pkw-Fahrerin fuhr indes weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Pkw (dunkelgrün) bzw. dessen Fahrerin geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.