Verletzter bei Unfall - 14 Zaunsfelder gestohlen - Einbrecher in Zeulenroda

14 Zaunsfelder gestohlen

Insgesamt 14 Zaunsfelder, welchen den Güllebehälter einer Agrargenossenschaft im Beerwalder Weg umzäunten, zählen nunmehr zu Beutegut unbekannter Täter. Diese demontierten die Zaunsfelder und stahlen sie samt dazugehöriger Schrauben. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern oder dem Verbleib der Zaunsfelder geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Unfall in Wünschendorf mit einem Verletzten

Mittwochabend gegen 17:55 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zur Kreuzung Bahnhofstraße / Brunnenstraße in Wünschendorf aus. In der dortigen Kreuzung kam es zur Kollision zwischen einem Kia (Fahrer 54) und einem Skoda (Fahrer 75). Einer der beiden Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 17. zum 18. März gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Straße der DSF in Zeulenroda und durchwühlten ein Büro. Mit dem gefundenen Bargeld in geringer Höhe flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei fragt: Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Einbruch gescheitert

In der Zeit von Sonntag zu Mittwoch versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim Am Waldstadion einzudringen. Der Einbruch misslang den Tätern. Allerdings verursachten sie Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen.

Schaufensterscheibe zu Bruch

Greiz (ots)

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Geschäft auf dem Greizer Markt hat seit gestern die Polizei in Greiz aufgenommen. Unbekannte beschädigten in der Zeit von 17.03.2020 - 18.03.2020 die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäftes, indem sie einen größeren Stein dagegen warfen. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die hiesige Dienststelle zu wenden.