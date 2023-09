Verletzter Motorradfahrer und mehrere Kellereinbrüche – die Meldungen der Polizei für Gera

Bei einem Unfall in Gera ist ein 18-Jähriger verletzt worden (Symbolbild).

Gera An einer Kreuzung in Gera sind ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde ein 18-Jähriger verletzt. Die Meldungen.

Der Polizeibericht für Gera

Kollision an Kreuzung: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Im Kreuzungsbereich Siemensstraße / Franzosenweg kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad. Laut Angaben der Polizei wurde der 18-jährige Motorradfahrer bei dem Unfall verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kam zudem zum Abbinden von Betriebsstoffen zum Einsatz. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0241490/2023). Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Einbrüche in sechs Keller: Zeugen gesucht

Zwischen 12.09.2023 zum 13.09.2023 ist ein Unbekannter in gleich sechs Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße in Gera eingebrochen. Daraus stahl er einen leeren Reisekoffer und beschädigte ein dort abgestelltes Fahrrad. Die Geraer Polizei nimmt im Zuge der Ermittlungen Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (Bezugsnummer 0240466/2023).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.