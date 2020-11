Seit Montag haben sich auch die Auflagen für den Einzelhandel verschärft: Geschäfte dürfen weiterhin offen bleiben, so lange pro Kunde zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Für viele kleinere Läden in Gera ändert sich damit gar nicht so viel.

Der Blumenladen „Stil und Blüte“ in der Leipziger Straße hat schon länger vorgesorgt: Plexiglasscheiben trennen Verkäuferinnen von der Kundschaft. Nur eine Person darf sich hier außer dem Personal im Verkaufsraum aufhalten. Damit weitere Kunden nicht zu lange draußen warten müssen, wurde auch schon auf der Straße bedient, verrät Inhaberin Sandra Scheffel. Gerade jetzt beginne für sie und ihre drei Mitarbeiterinnen wieder eine Zeit mit viel Arbeit: Aufträge zum Totensonntag und für die Adventszeit stehen an. Kundenreaktionen auf die Einschränkungen seien nicht immer positiv. Neben besorgten Anrufen von Stammkunden gebe es auch Leute, die ohne Mund-Nasen-Schutz in den Laden wollen. Das gestattet Sandra Scheffel aber nicht, denn auch für sie selbst gilt: „Entweder ich halte mich an die Spielregeln oder ich mache zu“. Auch im Steko Spielhaus in der Großen Kirchstraße ist „alles machbar“, sagt Cornelia Seidel. Ihrem Mann gehört das Geschäft. Die Personenanzahl im Laden wird hier über Körbe geregelt: Sind alle sechs Körbe in Benutzung, darf kein neuer Kunde eintreten. Mit Warteschlangen rechnet Cornelia Seidel aber noch nicht – „vielleicht dann im Vorweihnachtsgeschäft“. Bisher sei alles überschaubar gewesen und auch genügend Zeit, um die Einkaufskörbe nach jedem Einkauf für neue Kunden zu desinfizieren. Von der Korb-Methode hält die Drogeriemarkt-Filialleitung in der Dornaer Straße, Susann Lachmuth, nicht so viel. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass nicht alle Kunden gern mit Korb einkaufen, „wenn sie beispielsweise nur schnell Toilettenpapier holen wollen“. Ihr Geschäft ist deutlich größer: bis zu 45 Kunden dürfen noch laut Auflagen gleichzeitig einkaufen. „Dann wäre es aber hier schon sehr voll“, berichtet sie. Ihre Kässenkräfte haben dafür ein gutes Auge und schließen, wenn nötig die Tür. Die geht dann erst wieder auf, wenn ein Kunde das Geschäft verlässt und der nächste darf eintreten. „Unser Team ist darin schon gut eingespielt seit dem Frühjahr.“