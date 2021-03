Verschwundenes Bank-Teil in Untermhaus wieder aufgetaucht

Gera-Untermhaus. Nach Vandalismus wurde zunächst nur eine der beiden Bänke an der Weißen Elster aufgebaut.

Es war zum Glück nur ein kurzer Schreck: Mit dem Frühling sollten auch die Sitzauflagen der beiden Bänke an der Weißen Elster in Untermhaus durch den Ortsteilrat montiert werden. Vor Ort wurde jedoch das Fehlen eines der Gestelle einer Bank festgestellt. So konnten Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser (r.) und Ortsteilratsmitglied Gunnar Seifert zunächst nur eine Bank aufbauen. Es stellte sich heraus, dass das Teil nach Vandalismus durch die städtische Gesellschaft Otegau gesichert wurde.