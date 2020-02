Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verstärkt Tempokontrollen auf A4-Baustelle - Vandalismus - Motorrad gestohlen

Polizei warnt: Verstärkt Tempokontrollen auf A4-Baustelle

Auf der A4 in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Kreuz Gera und der Anschlussstelle Schmölln wird die Polizei verstärkt Tempokontrollen durchführen. Nach Angaben der Polizei sei dies erforderlich, weil die Geschwindigkeitsreduzierung von 80 km/h weiter reduziert werden musste. Seit dem 24. Januar gilt dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Hintergrund sind die vermehrt aufgetretenen Schäden an Fahrbahn und Schutzplanken der Baustelle. Diese Schäden sollen beseitigt werden. Die Autobahnpolizei wird die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit mit entsprechenden Kontrollen überprüfen.

Sanierung der A4 zwischen Ronneburg und Gera-Leumnitz dauert noch bis Herbst 2020

Motorrad gestohlen

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei Gera über einen Einbruch in eine Garage Am Pfortener Kalkwerk informiert. Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen vier Wochen ein Garagentor aufgebrochen und von dort ein Motorrad vom Typ MZ ETZ entwendet. Der Wert des Beuteguts beträgt nach ersten Erkenntnissen ca. 800 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Rufnummer 0365 829 0 zu melden.

Verkehrssünder in Gera

Am 31. Januar führten Polizisten Verkehrskontrollen in der Dornaer Straße durch. Unter anderem wurde eine 27-jährige Seat-Fahrerin überprüft, die keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Am Samstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Geraer Innenstadt einen Fahrradfahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei dem 33-jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Atemalkoholtest ergab fast 2,5 Promille. Den Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Audi-Fahrer mit über 1 Promille gestoppt: Mann erwartet Fahrverbot

Am Freitag um 20.10 Uhr wurde ein 62-jähriger Fahrer eines Audi Q3 im Rohrwiesenweg in Niederpöllnitz kontrolliert. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer. Der Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Den Mann erwartet ein Bußgeld in Höhe mindestens 500,-Euro, ein Fahrverbot von einem Monat, sowie einen Punkte-Eintrag im Bundeszentralregister.

Graffiti-Schmierereien in Greiz

Schon in der Nacht zum beschmierten unbekannte Täter in der Theodor-Körner-Str. 1 in Greiz die Zaunsäule einer Grundstückseinfahrt sowie die gegenüberliegenden Glascontainer mit orangener Farbe. Zeugen werden auch hier gesucht unter Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

Vandalismus in Berga

In der Nacht zum Sonnabend beschädigten unbekannter Täter in der Greizer Puschkinstraße einen Verteilerkasten der Telekom, einen Wegweiser und die Glasscheibe einer Schautafel. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Greiz zu wenden unter Tel.: 03661-6210 oder per e-mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de