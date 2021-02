VG Brahmetal: Breitbandausbau gleicht einer unendlichen Geschichte

Verwaltungsgemeinschaft "Am Brahmetal" mit Sitz in Großenstein.

Korbußen. Brahmetal, Wünschendorf, Ronneburg arbeiten seit Jahren an der Planung – jetzt sind die Fördermittel für die notwendige technische und juristische Beratung aufgebraucht

Auf einem Treffen der Ortsbürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Am Brahmetal mit der Vorsitzenden Sabine Barth (parteilos) und der Ronneburger Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) erklärte Sabine Barth, dass die Fördermittel zur Planung des Breitbandausbaues in sogenannten weißen Flecken – Gebiete, in den für den Download weniger als 30Mbit/s anliegen – aufgebraucht sind, die Planung aber noch nicht beendet sei. Barth rechnet damit, dass auf jede der zwölf beteiligten Gemeinden noch ein Eigenanteil von ungefähr 1800 Euro zukomme.