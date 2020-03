VG-Bürgermeister weisen Wünschendorfer Kritik zurück

Einer weitgehend geschlossenen Front der anderen Mitgliedsgemeinden sahen sich in der Versammlung der Vewaltungsgemeinschaft (VG) Wünschendorf am Montag in Kauern der Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar und Vertreter des dortigen Gemeinderates gegenüber. Als Generalabrechnung mit der VG nahmen die Ortsbürgermeister die Kritik Geelhaars nach der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wünschendorf wahr, als einen Angriff auf das Modell VG und auf die Verwaltung samt ihrer Mitarbeiter.

Geelhaar als stellvertretenden VG-Vorsitzenden in Frage gestellt

Hinter beides stellten sich Wortführer Alexander Zill, Bürgermeister in Linda, und viele seiner Amtskollegen demonstrativ. Zill sah in den, für viele überraschenden Äußerungen Geelhaars eine „Diskreditierung“ auch der anderen Mitgliedsgemeinden. Auch inhaltlich konnten er und andere Gemeindevertreter die Kritik an der Verwaltungsarbeit nicht teilen. Die erneuerte der Wünschendorfer Bürgermeister, allerdings für die anderen VG-Mitglieder erneut zu allgemein. Als größte Gemeinde mit einem Drittel der VG-Einwohner fühle man sich verwaltungsseitig nicht so vertreten, wie man es sich wünsche. „Wir haben einen anderen Anspruch an Verwaltung“, meinte er, betonte aber, dass diese Kritik nicht auf einzelne Verwaltungsmitarbeiter gemünzt sei.

Diesen anderen Anspruch einer bis 2012 eigenständigen Gemeinde wollten einige Redner Wünschendorf gar nicht absprechen, jedoch wunderten sich Zill und andere, warum man zum einen acht Jahre wartete, um diese Diskrepanzen anzusprechen und zum anderen dies gleich in der Öffentlichkeit und nicht zuvor etwa in den Bürgermeisterrunden getan habe. „So geht keine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Zill. Ob er unter den jetzigen Vorzeichen der Richtige als stellvertretender VG-Vorsitzender sei, fragte Zill sein Wünschendorfer Pendant. Er habe kein Problem damit, die Funktion abzugeben, in der er ohnehin kaum Aufgaben hatte, antwortete Marco Geelhaar.

Bürgermeister vermuten Austrittsabsicht Wünschendorfs

Genährt durch den Gemeinderatsbeschluss, nach Möglichkeiten für eine Entwicklung Wünschendorfs auch außerhalb der VG zu schauen, vermuteten unter anderem Zill und der Paitzdorfer Bürgermeister Jörg Trillitzsch, dass es Wünschendorf eigentlich um anderes geht. Ob man die VG-Orte eingemeinden oder sich anderen Gemeinden anschließen will, fragte sich Trillitzsch. Auch die Seelingstädter Bürgermeisterin Regina Hilbert ging darauf ein. Man sei damals sicher nicht die erste Wahl für Wünschendorf gewesen, doch das gelte womöglich auch andersherum. Den Beschluss des Gemeinderates nannte sie legitim, „aber nicht, indem man uns alle schlecht macht.“

Nachdem immer wieder nach konkreten Kritikpunkten gebohrt wurde, kamen dann auch ein paar auf den Tisch, von fehlenden Eingangsstempeln und vermeintlich fehlgeleiteter Post über Streit bei der Satzung für Straßenausbaubeitragssätze bis zu offensichtlichen Missverständnissen bei der Aufhebung bestehender B-Pläne. VG-Chefin Katrin Dix, die sich ansonsten auffällig zurückhielt, versuchte, die einzelnen konkreten Punkte zu erklären oder zu widerlegen. Sie erklärte nach der Sitzung ihre Zurückhaltung auch mit der „kaum greifbaren und wenig konkreten“ Kritik.

Standort für Erweiterung noch nicht zu Ende diskutiert

An einem Thema kristallisierte sich aber heraus, dass es bei der ganzen Diskussion womöglich weniger um Grundsätzliches, wie die Frage eines Ausstieges aus der VG, als vielmehr um Kommunikationsprobleme zwischen VG-Spitze und der Gemeinde und unterschiedliche Erwartungen an den jeweils anderen zu gehen scheint. Den geplanten Erweiterungsanbau an das Verwaltungsgebäude in Seelingstädt und die möglichen Konsequenzen für den VG-Standort Wünschendorf hatte Marco Geelhaar selbst zum Aufhänger der Kritik erkoren. Er wolle die Verwaltungskapazitäten in Wünschendorf erhalten und ausbauen, befürchtet aber das Gegenteil mit der Entscheidung für Seelingstädt.

Während Kathrin Dix konkrete Angebote aus der Gemeinde für ein Erweiterung in Wünschendorf vermisste, fehlten Marco Geelhaar „tiefgründige Nachfragen“ der VG dazu. „Ich hätte nicht gewartet, sondern mich als Bürgermeister lang gemacht“, meinte Heinz Klügel, Bürgermeister von Braunichswalde. Geelhaars Aussage wiederum, wonach noch von seinem Vorgänger das Wünschendorfer Bahnhofsgebäude für die Verwaltung ins Gespräch gebracht worden sei, widersprach Manfred Burkhardt aus Gauern, der diesen Vorschlag nicht kenne.

Zumindest scheint man sich hier aufeinander zubewegen zu können. So sei laut Katrin Dix die Standortfrage nicht abschließend geklärt und solle bei einem Treffen in den nächsten Wochen noch einmal diskutiert werden. Was die Wünschendorfer Kritik an der Verwaltungsarbeit im Allgemeinen betrifft, so war das passende Gesprächsformat in der VG-Versammlung noch nicht abschließend gefunden. „Wir wollen in einen Dialog treten und nicht die VG beenden“ sagte Marco Geelhaar. An der Art, diesen Dialog zu eröffnen, schieden sich am Montag die Geister.