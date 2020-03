Auch über 7 Millionen Euro sind bei der Vielzahl an Baustellen in Gera schnell weg. Es wird spannend, welche konkreten Baustellen damit angegangen werden.

Viel Geld, noch mehr Baustellen

Schulen, das KuK, Straßen – keine Frage, Baustellen, in die die Millionen an zusätzlichen Investitionsmitteln des Landes fließen könnten, gibt es in Gera einige. Es wird spannend, wie die Listen dazu in den kommenden Wochen aussehen werden, wie dann um Kompromisse gefeilscht wird. Am Ende wird wieder die Erkenntnis reifen, dass auch 7,3 Millionen Euro – sicher vermehrt durch Fördermittel – schnell weg sind.

Dass man dazu in der nächsten Stadtratssitzung noch nicht entscheiden kann, ist naheliegend, die ist schon übermorgen, nicht mal eine Woche nach der Landtagsentscheidung. Ob tatsächlich schon in der April-Sitzung etwas beschlossen werden kann, hängt wohl auch davon ab, inwieweit es in den Fachausschüssen ab 23. März eine Diskussionsgrundlage gibt. Möglicherweise dauert es aber auch bis zum Mai-Stadtrat. Die Frage ist ohnehin, welche zusätzlichen Weichen man in diesem Jahr noch stellen kann, wenn man die Baukonjunktur, Fördermittel- und Ausschreibungsfristen, aber auch Verwaltungsabläufe bedenkt. Zum Glück ist der Stadthaushalt in diesem Jahr auch ohne die zusätzlichen Mittel zunächst einmal rund und seit Jahresbeginn in Kraft. Inwieweit dies in den kommenden Jahren allein durch zusätzliche investive Mittel wieder gelingt, wird sich zeigen.