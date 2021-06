Viele Geraer Sportstätten öffnen ab Freitag wieder

Gera. In Sporthallen und Sportanlagen der Stadt darf ab Freitag wieder ohne große Einschränkungen Sport getrieben werden. Das Kaimberger Bad ist bereits seit Mittwoch geöffnet. Das Hofwiesenbad folgt am Montag.

Für den Sport in Gera bedeuten die aktuell niedrigen Corona-Fallzahlen, dass der organisierte Sportbetrieb wieder ohne größere Einschränkungen möglich ist. In städtischen Schulsporthallen und Sporthallen darf ab Freitag wieder Sport getrieben werden. Hier ist allerdings wie in den Saunen eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Wie die Stadt mitteilt, gilt für die Sportanlagen unter freiem Himmel und die Sporthallen und Schulsporthallen ab 4. Juni wieder die aktuelle Belegungsplanung entsprechend der derzeit gültigen Nutzungsvereinbarungen.

Auch die Bäder der Stadt werden geöffnet. Das Kaimberger Bad hat bereits seit 2. Juni geöffnet. Von 9.30 bis 20 Uhr kann täglich das Naturbad genutzt werden. Bei ungünstiger Wetterlage behält sich der Betreiber vor, das Bad geschlossen zu halten.

Nach längerer Schließung öffnet auch das Hofwiesenbad wieder seine Türen. Die Öffentlichkeit und der Vereinssport können das Bad ab Montag, dem 7. Juni wieder nutzen. Auf Grund gesonderter Bestimmungen bezüglich der Kontaktverfolgung, Abstandsregelungen etc. dürfen nach Abstimmung mit dem städtischen Gesundheitsamt maximal 220 Nutzer gleichzeitig die Bereiche des Bades und der Sauna nutzen. Für die Vereine gelten die Nutzungszeiten entsprechend der derzeit gültigen Nutzungsvereinbarungen vor der Coronaplanvariante. Zu beachten ist aber die maximale Anzahl von 14 Personen eines Vereins auf einer Bahn.

Zudem sind die genehmigten Nutzungszeiten auf Grund des Schulsports erst ab 13 Uhr möglich. In der Woche ist in den Vormittags- und Mittagsstunden zunächst der Schulsport im Bad. Ab 13 Uhr ist das Hofwiesenbad mit Sportbad, Freibad und Sauna dann Montag bis Freitag täglich bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Die Stadt Gera beabsichtigt, während der Sommerferien die städtischen Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine offen zu halten. Auch das Hofwiesenbad soll für den Vereinssport und die Öffentlichkeit über den Sommer geöffnet bleiben. Die Stadtverwaltung bittet trotz der Öffnungen weiterhin um Rücksicht und Vorsicht.