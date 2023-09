Vielseitiges Angebot für Jung und Alt in Gera

Gera. Otegau organisiert im Stadtzentrum und Gera-Lusan einen Aktionstag für alle Generationen.

Unter dem Motto „Wir für Gera - Ein Aktionstag für alle Generationen“ hat die Otegau am Mittwoch an verschiedenen Orten in der Stadtmitte und Lusan organisiert und veranstaltet. Dabei gab es dutzende Angebote und Infostände von Vereinen, Verbänden, Firmen, kommunalen Einrichtungen und sonstigen Institutionen für alle Altersklassen. Mitwirkende waren unter anderem die Musikschule „Heinrich Schütz, die Kunstschule Gera, Pro Familia, Schiedsstellen der Stadt, Stadtmuseum, Stadtsportbund oder die Suchtprävention der Diakonie. In den Gera Arcaden wurde interkulturell gekocht und verkostet. Drei Stadtteilmütter der Otegau mit syrischen Wurzeln haben ein vegetarisches Gericht mit Bulgur, Paprika, Koriander, Minze, Zitrone und weiteren Zutaten angerichtet. Social-Media-Koch Dr. Emkus hat ihnen dabei über die Schulter geschaut und auch probiert.