Der kleine Brand am Montag hatte größere Folgen. Am Freitag sollen aber wieder erste Filme über die Leinwand flimmern.

Vier Kinosäle im UCI Gera ab Freitag wieder geöffnet

Nach einem Brand im Batterieraum des UCI Gera sollen am Freitag, 13. März, vier Kinosäle wieder in Betrieb gehen können. Das teilte das Kino in der Reichstraße am Donnerstag mit. In Kürze sollen die übrigen Säle folgen.

In den vier geöffneten Sälen werden „Lassie“, „Die Känguru-Chroniken“, „Onward“, „Narziss und Goldmund“, „Sonic“, „Der Unsichtbare“ und der „Der Spion von nebenan“ gezeigt. Die Live-Übertragung von „Der fliegende Holländer“ am 14. März müsse aufgrund der eingeschränkten Saalkapazitäten entfallen.

Tickets für entfallene Vorstellungen wurden online bereits erstattet, werden aber auch vor Ort rückerstattet, heißt es.