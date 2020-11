Gera. Der Inzidenzwert der Stadt liegt am Dienstag bei 56,9.

Vier weitere Infizierte in Gera

Mit Stand Dienstag sind in der Stadt Gera seit Beginn der Pandemie 616 Corona-Fälle registriert worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aktiv sind derzeit 168 Personen als infiziert gemeldet und damit im Vergleich zum Montag vier weitere Menschen. 447 Personen sind genesen. Ein weiterer Mensch ist gestorben, womit sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf 27 erhöht hat. Die Inzidenz der Stadt liegt bei 56,9.

Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums ist auch an der SBBS Technik in Gera eine bestätigte Infektion aufgetreten. Es befinden sich mehrere Personen in Quarantäne bis voraussichtlich 23. November.