Vokalensemble Mosaik gastiert in Gera

Mit einem heiter besinnlichen Programm unter dem Motto „We wish you a merry christmas“ möchte das Vokalensemble „Mosaik“ kurz vor Heiligabend auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen. Das teilt der Chor in einer Pressemitteilung mit. Demnach konzertieren die Musiker am 22. Dezember, um 16 Uhr, in der Kirche St. Salvator in Gera. Chorleiter Erhard Cotta habe sieben populäre Weihnachtslieder zu einem Medley zusammengefasst. Bei drei weiteren Melodien möchte der Chor zum Mitsingen einladen, heißt es. Dafür werden Textblätter verteilt. Auch weniger bekannte Lieder stehen auf dem Programm. Außerdem werden internationale Weihnachtsmelodien aus Großbritannien, dem Tessin und aus Frankreich zu hören sein. Der Eintritt ist frei.