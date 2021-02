Volkmar Vogel: „Auf unsere Soldaten ist Verlass“

Gera. Parlamentarischer Staatssekretär besucht Helfer in der Geraer Impfstelle in Gera-Bieblach

„Auf unsere Soldaten ist Verlass, das spüren wir in der Pandemie mehr denn je“, sagt Volkmar Vogel (CDU). Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister besuchte Oberstleutnant Bengt Fuchs, stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr Gera, und Oberstleutnant Toni Giebitz, stellvertretender Bataillonskommandeur des Panzerpionierbataillons Gera-Hain, sowie die im Ärztehaus Gera-Bieblach eingesetzten Soldaten und dankte ihnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Soldaten unterstützen dort das medizinische Team der Impfstelle in der Johann-R.-Becher-Straße 1. „Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie“, so Vogel. „Wenn ich an der Reihe bin, lass ich mich impfen.“ Die Geraer Pioniere und Sanitätssoldaten helfen der Stadt seit Beginn der Corona-Krise.

Die Soldaten sind an der mobilen Abstrichstelle, in der Hauswirtschaft mehrerer Pflegeheime, in denen Personal ausfiel, in der Amthorstraße bei der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes Gera und nun auch beim Impfen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer habe das Angebot zur Amtshilfe gemacht. Jetzt komme es darauf an, es schnell zu nutzen, so Vogel.

Vor Ort konnte er sich davon überzeugen. Insgesamt seien derzeit 154 Soldaten vom Geraer Panzerpionierbataillon 701 im Rahmen der Amtshilfe in Thüringen und Sachsen im Einsatz.