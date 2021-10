Volleyball-Turnier in Dürrenebersdorf: Ein Sieger und drei neue Mitglieder

Gera-Dürrenebersdorf. Nach der Pause 2020 gingen nun sechs Teams beim Turnier auf dem Spielplatz der Generationen an den Start.

Mit sechs Mannschaften wurde nach der coronabedingten Zwangspause 2020 auf dem Dürrenebersdorfer Spielplatz der Generationen wieder das Volleyball-Turnier ausgetragen.

Am Ende siegte das Team „Der kunterbunte Blumenstrauß“, gefolgt von den „Untermhäuser Sandsäcken“, den „Bierkapitänen“, „Die WeDe“, „Hauptsache Drüber“ und „Meine persönliche Lieblingsmannschaft“. Letztere erhielten zur Erinnerung die rote Laterne, die in Dürrenebersdorf bleibt, da das Team aus Vereinsmitgliedern und Freunden bestand. Der Heimatverein hebt das Engagement der Weißiger und Dürrenebersdorfer Jugend hervor, die den Verein seit langem bei Aktivitäten unterstützen. So konnten aus diesem Umfeld drei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden.