Vollsperrung der Zoitzbergstraße für den Einbau von Brückenteilen

Stahlverbund-Fertigteile für die Brücke über der Zoitzbergstraße werden am Wochenende eingebaut. Dafür müssen die Zoitzbergstraße zwischen der Heeresbergstraße und der Abfahrt von der B92 Richtung Lusan/Zwötzen (Feuerwache Süd) sowie die Vogtlandstraße im Bereich der Brücke für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Die Sperrung gelte für jeglichen Verkehr, beginnt am Freitag, 24. April, 17 Uhr, und endet Sonntag, 26. April, ebenfalls 17 Uhr. Folgende Umleitungsstrecken werden eingerichtet: In Fahrtrichtung Weida fährt man nach der Tankstelle „Star“ von der B92 ab und folgt der Umleitung für den Lkw-Verkehr. Ins Zentrum fährt man aus Richtung Greiz von der B92 ab an der Abfahrt Lusan/Zwötzen und wird mit der Lkw-Umleitung über das Fahrschulgelände geführt. Der Fahrzeugverkehr aus Lusan wird über die Heeresbergstraße zur Auffahrt B92 in Richtung Weida geleitet. Am Kreisverkehr südlich von Unterröppisch wenden die Verkehrsteilnehmer und nutzen die Lkw-Umleitungsstrecke in Richtung Zentrum. Für die Fahrtrichtung Lusan von Zwötzen kommend biegen Kraftfahrer an der Kreuzung (Feuerwache Süd) in Richtung Zentrum ab, fahren über die B92 bis Keplerstraße wenden dort oder fahren über die Keplerstraße/Wiesestraße in Richtung Lusan. Fußgänger und Radfahrer nutzen die B92 an den Fußgänger/Radwegquerungen Brüte-Geh-/Radweg südlich der Zeulsdorfer Straße beziehungsweise die Ampelkreuzung B92/Keplerstraße, um von Lusan nach Zwötzen und zurück zu gelangen. Aufgrund der Rückkehr zum Ferienfahrplan ab Freitag, dem 24. April, kommt es entgegen der Ankündigung zu Änderungen für den Nahverkehr, teilt der Verkehrsbetrieb am Donnerstag mit.

Die Linie 2 fährt Freitagnur bis 19.30 Uhr

Ab Freitag verkehrt zwischen Zwötzen und Lusan nicht mehr die Linie 15, sondern wieder die Linie 2. Diese müsse bereits 19.30 Uhr den Betrieb einstellen. Somit entfällt das letzte Fahrtenpaar von Zwötzen nach Lusan und zurück. Weiterhin verkehrt die Linie 15 am 25. April wieder nach Samstagsfahrplan. Am Samstag und Sonntag kann die Haltestelle „Bahnhof Zwötzen“ jedoch nicht angefahren werden. Für Fahrten zwischen Lusan und Zwötzen werden die Fahrgäste gebeten, die Verbindungen über die Heinrichstraße zu nutzen, da die Zoitzbergstraße auch für Fußgänger gesperrt wird. Linienführung und Abfahrtszeiten ändern sich nicht. Alle Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Lusan/Laune“.

