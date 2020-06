Am Dienstag haben die Arbeiten in Trebnitz begonnen.

Trebnitz. Wegen Erneuerung von Hausanschlüssen ist die Straße in Trebnitz gesperrt.

Vollsperrung in Gera-Trebnitz

Die Firma ESW-Bau Brahmenau hat am Dienstag mit den Arbeiten für zwei zu erneuernde Hausanschlüsse für Trink- und Abwasser am Ortsrand von Trebnitz in Richtung B2 begonnen.

Für die über eine Distanz von etwa zwanzig Metern zu verlegenden Rohrleitungen muss die Straße aufgebaggert werden. Der betroffene Straßenabschnitt wird daher bis voraussichtlich 19. Juni voll gesperrt sein.