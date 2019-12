Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Nussknacker bis zum Pakt mit dem Tod

Auch wenn die Weihnachtsmärkte in der Region mit Glühwein und Winteratmosphäre am kommenden Adventswochenende etliche Besucher locken, können Kultur-Fans auf den Theaterbühnen in der Otto-Dix-Stadt und in Altenburg etwas erleben. Hier unsere Theatertipps für das Wochenende.

Handel mit dem Tod im Theaterzelt Altenburg

Die Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ von Viktor Ullmann ist einmalig am Sonntag, um 18 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu sehen, teilt das Theater Altenburg-Gera mit. Die Regisseurin Kai Anne Schuhmacher wurde für diese Inszenierung mit dem Götz-Friedrich-Studiopreis 2019 ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Und darum geht es: Der Trommler, Werkzeug des Kaisers Overall, proklamiert den totalen Krieg. Der Kaiser setzt dabei die Mitwirkung des Todes voraus. Der fühlt sich vereinnahmt und tritt in den Streik, die Menschen können nicht mehr sterben. Das Land versinkt im Chaos. In diesem Moment begegnet der Kaiser dem Tod. Dieser schlägt ihm einen Handel vor: Er sei bereit, sein Handwerk wieder auszuüben, wenn der Kaiser einwilligt, als Erster zu sterben.

Kollision zweier Gesellschaftsschichten auf der Bühne am Park

Das Schauspiel „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz wird am Samstag, 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera zum vorerst letzten Mal gezeigt. In dem Stück treffen zwei unterschiedliche Gesellschaftsschichten aufeinander: Die Politik sucht die Begegnung mit dem Arbeitermilieu. Dabei stoßen die Gesprächspartner immer wieder auf gegenseitiges Misstrauen, Unverständnis und Vorurteile. Es wird die Frage nach den demokratischen Werten aufgeworfen.

Der Nussknacker im Großen Haus Gera

Das Ballett „Der Nussknacker“ zur Musik von Peter Tschaikowski ist am Sonntag, um 14.30 Uhr, im Großen Haus Gera zu sehen. Wer schnell ist, kann hierfür noch eine Restkarte erhaschen, teilt das Theater mit. Frisch und farbenfroh vertanzt das Thüringer Staatsballett die Geschichte: Clara bekommt einen Nussknacker geschenkt, der in ihrem Traum zum Leben erwacht und sie mit auf eine Abenteuerreise durch das Land des Schnees bis hinein ins Königreich der Süßigkeiten nimmt.

Adventskalender für kleine Kultur-Fans

Täglich um 17 Uhr öffnet das Puppentheater seine Tür zum Adventskalender, teilt das Theater Altenburg-Gera mit. Überrascht werden kleine und große, alte und junge Zuschauer mit verblüffenden, märchenhaften, klangvollen oder witzigen Darbietungen und Mitmachaktionen von Sängern, Tänzern, Musikern, Schauspielern, Puppenspielern und weiteren Mitarbeitern das Theaters Altenburg Gera. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden für den Verein Besondere Kinder Gera & Landkreis Greiz gesammelt.

Programmänderung beim Puppentheater

Krankheitsbedingt ändert das Puppentheater Gera sein Programm am Wochenende. Statt „Ox und Esel“ wird am Samstag und Sonntag jeweils 15 Uhr „Frau Holle“ (für Kinder ab 5 Jahren) gespielt. Wer bereits Karten gekauft hat, könne diese an der Theaterkasse eintauschen oder zurückgeben, teilt das Theater mit.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter (Gera) bzw. (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.