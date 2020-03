Von „bösen Buben“ und rechtschaffenen Pfarrern in Gera

In der Reihe „Objekt des Monats“, in der interessante Objekte aus den Beständen Geraer Kultureinrichtungen vorgestellt werden, wird diesmal über eine Handschrift im Stadtarchiv berichtet, die wichtige Informationen zur kirchlichen Situation der Stadt Gera und ihres Umlandes bereithält. Es handelt sich um die in einer Abschrift aus dem 18. Jahrhundert überlieferte sogenannte erste Visitation der Herrschaft Gera im Jahr 1533. In diesem Jahr kam es hierzulande auf Druck des sächsischen Kurfürsten zur Einführung der Reformation.

Heinrich XIV. von Reuß hing noch am katholischen Glauben

Der seit 1502 regierende Heinrich XIV., genannt „der Ältere“, von Reuß (1471-1538) hing noch dem alten katholischen Glauben an und widersetzte sich lange den Reformationsbestrebungen seines Lehnsherren, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen. Dies war besonders problematisch, weil die Herrschaft Gera als ein Grenzland von sächsischen Territorien umschlossen war und somit zum Hindernis für die Durchsetzung der Reformation in dieser Region werden konnte.

Um die lutherische Lehre im Volk zu verbreiten, benötigte man natürlich geeignete Pfarrer, hierzu bediente man sich der Visitation. Das Wort Visitation ist vom lateinischen „visitatio“ abgeleitet und bedeutet „Besuch“. Allerdings dürfte es für die meisten der damaligen Geistlichen ein unangenehmer Besuch gewesen sein, denn die bevollmächtigten Abgesandten des Kurfürsten führten eine strenge Überprüfung durch, ob man als evangelischer Pfarrer geeignet war oder nicht.

Zu dieser Zeit waren Pfarrer oft ungebildet. Einige konnten gerade noch die Messe lesen und die kirchlichen Riten vollziehen, andere wiederum waren kein moralisches Vorbild, weil sie Bier und Wein im Übermaß tranken und in unehelichen Verhältnissen lebten. Auch gab es Geistliche, welche die lutherische Lehre ablehnten und Anhänger des Papstes blieben. Denjenigen, welchen solch eine Untauglichkeit nachgewiesen werden konnte, drohte der Verlust der Pfarrstelle und damit der Verlust einer einträglichen Existenz.

Am 2. September 1533 langte die kursächsische Visitationskommission nun endlich auch in Gera an. Geleitet wurde sie von dem bekannten Georg Spalatin, dem Superintendenten von Altenburg, fähigem Diplomaten und engem Vertrauten des Kurfürsten. Ab dem 3. September fing man an, die Pfarreien in Gera und den umliegenden Dörfern zu überprüfen. Neben der Qualifikation der Pfarrer untersuchte man auch den Zustand der Kirchgemeinde und des Schulwesens, außerdem führte man eine Inventur des Kirchenguts durch.

Gelehrt und rechtschaffen: Die Pfarrer von Roben, Dorna und Söllmnitz

Gut schnitten zum Beispiel die Pfarrer von Roben (Georgius Derr), Dorna (Johannes Kirmes) und Söllmnitz (Michael Schütz) ab, die man „rechtschaffen und gelehrt“ befand. Auch dem Pfarrer zu Frankenthal, Jacobus Ziegler, attestierte man Gelehrtheit und dass er die lutherische Lehre predige. Allerdings war sein Lebenswandel noch verbesserungswürdig, denn er musste versprechen, „hinfort in guter Einigkeit mit seinem Weibe [zu] leben. Sich auch der Bierhäuser [zu] enthalten, wie ihm denn auch mit Ernste befohlen und geboten“ worden war. Auch die Pfarreien von Hirschfeld, Saara, Langenberg, Kraftsdorf, Thränitz, Seifarthsdorf und Schwaara erzielten gute Resultate.

Waltersdorfer Pfarrer hat „Dirne bey sich“

Jedoch traf man auch auf für die Reformation untaugliche Geistliche, diese machten etwa ein Drittel der Geprüften aus. Zum Beispiel musste der Pfarrer von Großaga, Johannes Bayer, seinen Abschied nehmen, denn er bekannte ohne alle Scheu, dass „die Papisterey (der römisch-katholische Glaube, d. A.) recht sey“. Bei Johannes Grau, dem Pfarrer von Thieschitz lautete das Ergebnis: „ungeschickt befunden…hat auch in der Unehe gesessen“. Nicht besser lautete das Urteil über den Pfarrer von Waltersdorf, Johannes Büchel: „Ein Papist, ungeschickt, in der Unehe gesessen, hat eine Dirne bey sich, die einen Ehemann hat. Soll, wo er sich nicht bessert, von der Pfarrstelle verstoßen werden.“

Wie zu erwarten, kamen die Geistlichen in Gera selbst, die also in der Nähe des reformationsfeindlichen Landesherrn amtierten, besonders schlecht weg: Den Pfarrer zu Gera, Lorenz Liebold, befand man „gar ungeschickt an Lehr, Ceremonien und Leben“ und entfernte ihn deshalb aus dieser Pfarrei. Auch waren zwei der vier Vikare als unbrauchbar beurteilt worden. Der Schlosskaplan Blasius Gentschel, der auch Pfarrer von Tinz war, wurde als „böser Bube“ charakterisiert, der „ganz ohngelehrt und gar ungeschickt“ war und deshalb ebenfalls seines Amtes verlustig ging. So vermitteln uns die Visitationsberichte interessante Einblicke in das kirchliche Leben in jener bewegten Zeit.

Der Autor ist Sachbearbeiter im Stadtarchiv Gera.