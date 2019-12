Von den Brötchen bis zur Quittung

Es geht nicht nur um die Spieler, um die Trainer, die Schiedsrichter oder den Präsidenten in einem Fußballverein. Die tagtägliche Arbeit wird von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen geleistet, die unersetzlich sind für das Funktionieren der Gemeinschaft. So eine ist Alexandra Alte. Vier Tage lief der am Sonntag beendete W&H-Cup des JFC Gera, eine Hallenfußballturnierserie mit sieben Wettkämpfen für 55 Mannschaften von den G- bis zu den A-Junioren. Vier Tage lang war die 41-jährige gelernte Zahnarzthelferin in der Panndorfhalle vor Ort. Schon im Vorfeld war Alexandra Alte beim Einräumen dabei, koordinierte den Einkauf und übernahm dann die kulinarische Versorgung der Turnierleitungen und der Referees. Vom Schmieren der Brötchen bis zum Einlösen der Quittungen war sie für alles zuständig. „Die Arbeit macht mir großen Spaß. 2016 bin ich zum JFC gekommen. Mein Sohn Luca spielt auch im Verein“, verrät sie, die mittlerweile als OP-Schwester in einer Praxis in der Lessingstraße tätig ist. „Für die Turniere habe ich mir Urlaub genommen. Im Verein herrscht ein großer Zusammenhalt. Wir sind wie eine große Familie. Das ist bei einem Verein dieser Größe nicht selbstverständlich“, sagt Alexandra Alte, die sich darüber freut, auch ihren 13-jährigen Sohn Luca, der selbst bei den C2-Junioren dem runden Leder nachjagt, mit dem Helfervirus infiziert zu haben. „Auch er saß schon in der Turnierleitung und hat die Anzeigetafel bedient. Das ist viel besser und näher dran am Leben, als den ganzen Ferientag zu zocken“, meint sie, die selbst in Zwötzen mit zehn Jahren mit dem Fußballspielen begonnen hatte , Mitte 20 aber berufs- und verletzungsbedingt dem aktiven Sport den Rücken kehrte. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit wird vom Verein wertgeschätzt. Erst jüngst erhielt sie bei der zentralen Auszeichnungsveranstaltung zum Tag des Ehrenamts in der Tonhalle die Ehrenamtscard. Und auch Steffen Hadlich lobt Alexandra Alte in höchsten Tönen: „Ihr Engagement als alleinerziehende Mutter ist nicht hoch genug einzuschätzen. Vor allem ihre Zuverlässigkeit ist beispielhaft“, so der JFC-Vereinspräsident.