Ein 3-jähriges Kind wurde am Dienstagmorgen in Gera von einem Pkw erfasst.

Gera. Polizei und Rettungsdienst rückten am Dienstagmorgen aus, weil ein 3-jähriges Kind in der Geraer Wiesenstraße von einem Pkw erfasst wurde.

Von der Hand der Mutter losgerissen: Kind in Gera von Pkw erfasst

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Gera überquerte ein 3-jähriges Kind gemeinsam mit seiner Mutter am Dienstagmorgen, gegen 9:10 Uhr, die Geraer Wiesenstraße. Das Kind riss sich in der Folge von der Hand der Mutter los, teilt die Polizei Gera mit. Dabei wurde das Kind von einem herannahenden Fahrzeug, Pkw Honda, erfasst und kam zu Fall. Polizei und Rettungsdienst rückten aus. Mit einer Beinverletzung wurde das Kind schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

