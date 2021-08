Vor-Ort-Termin auf Weidaer Großbaustelle

Im Herbst soll der zweite Bauabschnitt des Vorhabens in Weida beginnen.

Weida. Weidas Bürgermeister lädt Interessierte am 21. August ein, sich über den Baufortschritt bei der „Wiederherrichtung des Gewerbealtstandortes Schlossmühlenweg“ zu informieren.

Einstimmig und ohne Diskussion hat der Weidaer Stadtrat in seiner außerplanmäßigen Sitzung zwei Vergabebeschlüsse im Wert von zusammen rund 20.000 Euro gefasst. Dabei ging es um die Entsorgung von Flüssigkeiten, die bei den Arbeiten zur Wiederherrichtung des Gewerbealtstandortes Schlossmühlenweg in einigen Gerbgruben zu Tage traten.

Wie Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG Weida) erklärte, wurden damit die letzten praktischen Arbeiten im ersten Bauabschnitt des millionenschweren Vorhabens beauftragt. Hinzu kommt die Abrechnung bis Ende September, ehe ab Oktober der zweite Bauabschnitt für den innerstädtischen Gewerbestandort beginnt. In dessen Zentrum steht der Bau der Haupterschließungsstraße und hier sei man bereits eifrig dabei, die ersten Vergaben sowie erste vorbereitende Arbeiten auf den Weg gebracht.

Da ihn immer wieder Nachfragen zu der Maßnahme erreichten, will Hopfe nun mit einem Vor-Ort-Termin interessierte Weidaer abholen und ihre Fragen soweit wie möglich beantworten. Am Sonnabend, 21. August, um 9.30 Uhr lädt der Bürgermeister in den Schlossmühlenweg ein. Um sich auf die Teilnehmerzahl einstellen zu können, wird um Voranmeldung im Sekretariat gebeten, Tel. 036603/5 41 01.