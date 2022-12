Vorerst ohne Förderung: Balkonkraftwerke bei Geraer Bürgerenergie

Solarmodul an einer Balkonbrüstung in Gera.

Gera. Förderprogramm für Gera wünschenswert, aber noch nicht in Sicht.

Ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke, wie es die Stadt Jena aufgelegt hat, ist für Gera vorerst nicht in Sicht. Das möchte die Stadtverwaltung, nachdem es bereits Anfragen von Bürgern gegeben habe, klarstellen.

Gera will Zuschussmöglichkeit prüfen

„Die Stadt wird Möglichkeiten einer solchen Bezuschussung prüfen, wenngleich die finanzielle Situation angespannt und der entsprechende Handlungsspielraum stark begrenzt sind. Entsprechend können zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Zusagen getroffen werden“, hieß es am Montag aus dem Rathaus. Der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Gera Thomas Krauße würde ein solches Programm in Gera jedoch „ausdrücklich begrüßen, da es die richtigen Anreize für einen Einstieg in die Photovoltaik setzt und der erhöhten Belastung finanziell leistungsschwächerer Haushalte durch massiv gestiegene Energiekosten entgegenwirkt, also eine soziale Komponente beinhaltet“. Jena habe ein vorbildliches Förderprogramm auf den Weg gebracht.

Bürgerenergie-Genossenschaft stellt bereit

Günstig erwerben können interessierte Geraer Balkonkraftwerden über die Bürgerenergie-Genossenschaft. Die Geraer Genossenschaft hat gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft Saale-Holzland 35 solcher Photovoltaikanlagen für Hausbalkons geordert, von denen 20 für Gera vorgesehen sind, heißt es.

Bestellbar sind die Balkonkraftwerke im Internet unter www.shop.balkonstromer.de oder oder per Email an kontakt@buergerenergie-gera.de bei der Bürgerenergie-Genossenschaft solange der Vorrat reicht.

Die Anlagen werden ab Januar im Technologie- und Gründungszentrum Gera im Gewerbepark Keplerstraße abholbar sein. Lagerkapazitäten würden momentan organisiert.