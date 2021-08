Vortrag in Gera: Was tragbare Fitnesscomputer alles können

Gera. Präsenzveranstaltung oder Online-Seminar im Thüringer Medienbildungszentrum in Gera über tragbare Fitnesscomputer ist möglich.

Sie heißen Smartwatches, Fitness Tracker oder Wearables. Sie haben unterschiedliche Funktionen und sie können viel: Sie messen Puls, Schritte, Atemfrequenz bis hin zum Zuckergehalt im Blut. Auch viele Handys haben mittlerweile verblüffende Gesundheitsfunktionen.

Im Digitalen Stammtisch wird den Teilnehmenden an einigen Beispielen gezeigt, was diese Geräte alles können, aber auch, welche Gefahren, sowohl aus medizinischer Sicht, als auch aus Datenschutzgesichtspunkten lauern.

Das Treffen bietet die Möglichkeit, alle Fragen mit Expertinnen und Experten zu erörtern. Das Seminar richtet sich an Menschen in der Altersgruppe 50plus. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist die Anmeldung bis spätestens 10. August per E-Mail an medienbildungszentrum-gera@tlm.de notwendig. Dabei ist unbedingt anzugeben, ob eine Teilnahme im TMBZ Gera oder online gewünscht ist. Die Teilnahme im TMBZ Gera ist auf zehn Personen begrenzt. Für Rückfragen bitten die Veranstalter um vollständige Angaben zur Anmeldung: Name, Vorname und Telefonnummer.

Den Link zur Veranstaltung erhalten die Interessentinnen und Interessenten einen Tag vorher an die angegebene E-Mail. Der Digitale Kompass ist ein gemeinsames Projekt des Thüringer Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt in Gera (TMBZ Gera) und von Deutschland sicher im Netz e.V. sowie der BAGSO und wird durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gefördert.

Termin: Donnerstag, 12. August, 14 Uhr bis 15.30 Uhr im TMBZ Gera und als Online-Veranstaltung, Florian-Geyer-Straße 17