Vortrag in Gera: Wie lebte es sich unter dem ersten Flachdach des Bauhauses?

Die neue Ausstellung in Haus Schulenburg dreht sich um Georg Muche, das Haus am Horn (Foto) und seinen langjährigen Bewohner Bernd Grönwald.

Gera. Zwei Sonderveranstaltungen am Tag des offenen Denkmals im Geraer Haus Schulenburg

Historische Bauwerke erzählen Geschichten: Am Sonntag, 10. September, gestatten Tausende Denkmale in Deutschland Besuchern einen Blick hinter Mauern und Fassaden. Haus Schulenburg Gera, ausgezeichnet mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz, öffnet seine Türen in der Straße des Friedens 11 bis 17 Uhr und startet 11.30 Uhr mit der ersten von zwei besonderen Veranstaltungen: „Bauhaus im Van de Velde-Ambiente“.

Museumsdirektor und Hausherr Volker Kielstein gibt überraschende Einblicke in die Sammlung des Van de Velde-Museums. Um 14.30 Uhr ist erneut Marlis Grönwald Gast im Haus Schulenburg. Nach ihrem Besuch zur Ausstellungseröffnung „Georg Muche und das Haus am Horn – Bernd Grönwald und die Baushauskolloquien bis 1989 in Weimar“ wird es eine Fortführung der Gesprächsrunde geben, die leider durch den einsetzenden Regen am Eröffnungstag etwas verkürzt werden musste. In angenehmer Atmosphäre erzählt Marlis Grönwald aus ihrem Leben im Haus am Horn und gibt private und amüsante Einblicke in ihre Erlebnisse mit Bauhausgrößen wie Georg Muche, Max Bill und anderen. Sie bringt Bilder und Dokumente mit, in denen Besucher gern blättern können.

Gegen 14 Uhr singt der Chor des Geraer Rutheneums unter Leitung von Alexander Köhler.

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals gelten im Haus Schulenburg ermäßigte Eintrittspreise. Der Besuch des Gartens ist frei. Gäste, die sich die aktuellen Ausstellungen ansehen möchten, bezahlen 6 statt 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Anmeldungen für die Sonderveranstaltungen sind ab sofort möglich unter Telefon: 0365/826410 oder per E-Mail: kontakt@haus-schulenburg-gera.de