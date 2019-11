Vortrag Vortrag in Ronneburg über den Bergbau in Sachsen

Vortrag in Ronneburg über den Bergbau in Sachsen

In Zeiten, wo stets neue Nachrichten über Grubenschließung, Einstellung der Förderung und ähnliches zu hören sind, will der Bergbauverein Ronneburg mit einem Vortrag auch auf andere Entwicklungen im Freistaat Sachsen aufmerksam machen. Am Dienstag, 19. November, um 16 Uhr, wird Bernhard Cramer zu dieser Thematik sprechen. Dazu laden sind alle Interessenten eingeladen. Die Veranstaltung findet im Informationszentrum des Bergbauvereins Ronneburg an der Bogenbinderhalle statt. Eintritt ist für alle Besucher frei. Die letzte Vortragsveranstaltung im Jahr 2019 wird vom Wismuttraditionsverein und vom Bergbauverein Ronneburg gemeinsam durchgeführt.