Rüdersdorf. Am 6. Februar gastiert der Trompeter Joachim Schäfer im Kirchgemeindehaus Rüdersdorf und weiht Interessierte in die Geheimnisse der Musik ein.

Vortrag in Rüdersdorf über Geheimnisse der Musik

Zum Gemeindeabend am Kamin wird für Donnerstag, dem 6. Februar, um 19 Uhr ins Kirchgemeindehaus Rüdersdorf Nr. 30 (Kraftsdorf) eingeladen. Der Trompeter Joachim K. Schäfer hält zum Thema „Musik und Schöpfung - Geheimnisse der Musik” einen Vortrag, teilt sein Management mit. Besucher können sich über die Facetten der Musik im interdisziplinären Kontext verzaubern lassen.

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist”, sagte einst Victor Hugo. Joachim K. Schäfer aus Radebeul spricht über die Musik und entlockt ihr Geheimnisse: Wie wurde die Musik eingerichtet? Aus welchem Grunde gaben uns unsere Vorfahren die Musik mit auf den Weg? Interessierte erfahren Wissenswertes über die Zusammenhänge von Musik, Mathematik, Architektur und Medizin.

Joachim Schäfer gilt als einer der führenden Trompeter seiner Generation. Seine Ausbildung erhielt der gebürtige Dresdner an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Er gründete und leitet mehrere Ensembles, beispielsweise 1999 das nach ihm benannte Trompetenensemble, das zunächst in einer Besetzung mit drei Piccolo-Trompeten und Orgel konzertierte. Seit 2006 spielt das Ensemble Joachim Schäfer mit sechs Piccolo-Trompeten, zwei tiefen Trompeten, Pauken und großem Continuo. Mit besonderer Hingabe widmet sich der Musiker Transkriptionen und Bearbeitungen. So bearbeitete er Georg Friedrich Händels Feuerwerks- und Wassermusik für acht Trompeten, Pauken, Orgel und Basso continuo.