Vorweihnachtliche Überraschung in Münchenbernsdorf

Die fünf älteren Gruppen des Kindergartens Kinderparadies in haben am Mittwoch (18.12.2019) zusammen mit ihren Erzieherinnen einen Spaziergang in den benachbarten Park an der Waldstraße unternommen. Sehr zur Freude der etwa 80 Kinder erschien dort plötzlich der Weihnachtsmann, im Gepäck drei prall gefüllte Säcke. Nachdem alle gemeinsam Weihnachtslieder gesungen haben verteilte der Weihnachtsmann die Geschenke an die aufgeregten Kinder.