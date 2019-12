Schwaara. Das traditionelle Adventskonzert lockt am Sonntag in die Dorfkirche St. Ursula.

Vorweihnachtliches Konzert in Schwaara

Am Sonntag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr lädt die kleine, liebevoll geschmückte Dorfkirche St. Ursula in Schwaara zum traditionellen Adventskonzert ein. Das kurzweilige wie auch sehr abwechslungsreiche Programm soll mit den anspruchsvollen Liedern des „Kirchenchors am Brahmetal“ unter Leitung von Brigitte Hahn, mit Trompeten- und Posaunenklängen der Blechbläser Gera-Trebnitz, mit der Königin aller Instrumente, der historischen Poppe-Orgel von 1841 und mit der Erzählung einer kleinen wie nachdenklichen Weihnachtsgeschichte die Besucher in Adventsstimmung versetzen.

Natürlich seien alle Konzertbesucher eingeladen, bekannte Klassiker aus der Vorweihnachtszeit auch mitzusingen, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Spenden zum Erhalt der Kirche und als Dank an die Akteure sind aber willkommen. Die Kirche ist beheizt und stimmungsvoll mit Kerzen erhellt.