VW-Transporter beschädigt drei - 90-Jährige dreist bestohlen - Immer wieder ins Gleis gefallen

Gera Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

90-Jährige dreist bestohlen

Die Ermittlungen zu einem Diebstahl bei einer 90-jährigen Frau hat seit Donnerstag die Geraer Polizei aufgenommen. Nach Auskunft der Frau befand sich diese am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Straßenbahn auf dem Weg in die H.-Zille-Straße. Dort angekommen, fragten die Dame zwei bislang Unbekannte nach dem Weg. Offenbar unbemerkt stahl einer der beiden Täter schließlich die Geldbörse der Seniorin aus deren Handtasche. Anschließend entfernten sich die Täter. Den Diebstahl selbst bemerkter die Frau erst im Anschluss. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz Donnerstag früh gegen 6.30 Uhr bemerkte der 35-jährige Mercedes-Fahrer scheinbar den auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der 41-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen wurde informiert. Die Geraer Polizei ermittelt.

Mit 3,3 Promille immer wieder ins Gleisbett gestürzt

Weil der Mann immer wieder, scheinbar alkoholisiert, ins Gleisbett der Straßenbahn in der Thüringer Straße fiel, informierten Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Geraer Polizei. Die Polizisten trafen vor Ort den tatsächlich im stark betrunkenen Mann an. Als der Herr schließlich in das Atemalkoholmessgerät pustete, zeigte dieses über 3,3 Promille an. Da sich der Betrunkene bei seinem Sturz zusätzlich verletzte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn letzten Endes in ein Krankenhaus brachte.

VW-Transporter rollt davon und beschädigt drei Autos in Greiz

Ein VW-Transporter machte sich Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr im Oekonomenweg in Greiz/Dölau selbstständig und sorgte für Schaden an mehreren Fahrzeugen. Demnach stieß der VW an einen geparkten Opel, fuhr anschließend gegen einen VW, welcher wiederum auf einen weiteren VW geschoben wurde. An allen vier Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Greizer Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

