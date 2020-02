Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wahl des Geraer Kirchenoberhaupts abgesagt

Die für Sonntag, 8. Februar geplante Kreissynode in Gera zur Wahl eines Superintendenten oder einer Superintendentin für den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Gera fällt aus. Das teilte Diakon Heiko Knorr in einer kurzen Nachricht mit. Wie er auf Nachfrage erklärte, sei der Grund für die Absage, dass es für den Posten der geistlichen Leitung im Kirchenkreis inzwischen keine Wahl mehr gebe.

Nachdem sich beide Bewerber um den Posten in Gottesdiensten im Januar in Gera vorgestellt hatten, zog Christiane Schulz ihre Bewerbung zurück. Auf unsere Nachfrage begründet die Pfarrerin ihren Entschluss damit, dass sie sich in der Zwischenzeit entscheiden musste und entschieden habe, persönliche Referentin von Landesbischof Friedrich Kramer zu bleiben. Die Stelle habe sie zu Beginn eines relativ langen Bewerbungsverfahrens im Kirchenkreis Gera noch nicht gehabt, sagt sie.

Wie Heiko Knorr indes erklärte, müsse man sich im Kirchenkreis Gera nun besprechen, wie es weitergeht. Also, ob mit dem zweiten Bewerber, Pfarrer Thomas Groß, Kreisschulpfarrer im Kirchenkreis Merseburg, der neue Superintendent sozusagen automatisch feststeht oder ob man die Suche nach dem hiesigen Kirchenoberhaupt noch einmal komplett neu startet.