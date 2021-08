Wahl-Podium des Geraer Studenten-Fördervereins

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt (Symbolfoto).

Gera. Am 3. September wird ins „Comma" eingeladen. Bislang haben fünf Kandidaten ihre Teilnahme zugesagt.

Der Studenten-Förderverein Gera lädt alle Interessierten am Freitag, 3. September, um 18 Uhr ins Clubzentrum „Comma“ in der Heinrichstraße 47 in Gera zu einer Podiumsdiskussion mit Kandidaten zur Bundestagswahl ein. Diskutiert werden soll insbesondere zum Thema „Zukunft für Gera – unsere Jugend und unsere Hochschulen“.

Nach zwei moderierten Gesprächsrunden werden dann in einer dritten Runde Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Ihre Teilnahme zugesagt haben die Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel (CDU), Elisabeth Kaiser (SPD) und Stephan Brandner (AfD) sowie die Kandidaten Björn Harras (Die Linken) und Doreen Rath (Grüne). „Alle interessierten und zur Wahl zugelassenen Parteien können sich ebenfalls an dieser Diskussion beteiligen und melden sich bitte unter info@studenten-gera.de an“, erklärt der Studentenförderverein. Die Veranstaltung sei eintrittsfrei und werde vom Thüringer Medienbildungszentrum aufgezeichnet.