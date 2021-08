Wahlausschuss für neue Geraer Ortsteilräte tagt

In Dürrenebersdorf/Langengrobsdorf und Debschwitz wird am 26. September der Ortsteilbürgermeister gewählt.

Gera. Es geht um die Wahlvorschläge für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Debschwitz und Dürrenebersdorf/ Langengrobsdorf.

Für die Wahl der Ortsteilbürgermeister in den Geraer Ortsteilen Debschwitz und Dürrenebersdorf/ Langengrobsdorf am 26. September findet am Dienstag, 24. August, um 15.30 Uhr im Beratungsraum 200 im Geraer Rathaus der Wahlausschuss statt. Es geht um die Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und Beschlussfassung über ihre Zulassung. Die Sitzung ist öffentlich. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rathausgebäude eine qualifizierte Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist.