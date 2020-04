Stephan Brandner sitzt für die AfD im Deutschen Bundestag. Sein Wahlkreisbüro in Gera ist ab 14. April wieder besetzt.

Wahlkreisbüro wieder geöffnet

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat für sich einen schrittweisen Übergang zur Normalität ab 14. April beschlossen. Daher werden auch die Wahlkreisbüros des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner in Gera, Erfurt und Sömmerda wieder für die Bürger öffnen. In Gera ist sein Büro in der Rudolf-Diener-Straße 21 unter Einhaltung der Abstandsregel Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 10 bis 18 Uhr besetzt.