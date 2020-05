Gera. 3 Fragen an: Chefarzt Martin Kaatz, Leiter des Onkologischen Zentrums im SRH Wald-Klinikum Gera zur aktuellen Lage.

Wald-Klinikum Gera: Infektionen sind Maßstab für Rückkehr in den Normalbetrieb

Aus Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus scheuten sich viele Patienten, Behandlungstermine wahrzunehmen. Wie ist derzeit die Lage?

Die vereinbarten Termine werden wieder relativ regelmäßig von den Patienten wahrgenommen. Was wir allerdings nicht wissen, ob sich wirklich alle Patienten mit gravierenderen Beschwerden einem Arzt vorstellen. Dadurch können Verzögerungen in der Behandlung von Tumoren, aber auch akuter Herz-Kreislauferkrankungen oder von Schlaganfällen auftreten.

Läuft der OP-Betrieb wieder regulär?

In unserem Krankenhaus erfolgt ein sehr intensives Krisenmanagement mit einer regelmäßigen Kommunikation zwischen allen Beteiligten und einer langsamen Rückkehr in den Normalbetrieb. Wichtige Eingriffe wurden während der gesamten Zeit ausgeführt. Außerdem haben wir auch das Tumorboard mit den Therapieentscheidungen für eine optimale Krebstherapie an die Coronabedingungen angepasst. Da im östlichen Thüringen jedoch weiterhin eine aktive Infektionslage besteht, ist eine völlige Normalisierung des Klinikbetriebes bisher noch nicht möglich.

Wie lange wird es bis zu dieser Normalität dauern?

Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten und vor allem vom weiteren Infektionsgeschehen abhängig. Im optimalen Fall sind dafür wenige Wochen notwendig. Wir halten aber eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen weiterhin für dringend erforderlich.