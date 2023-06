Waldbegehung mit dem Revierförster auf der Lasur

Gera. Die Gehölzfreunde Gera laden für Samstag, 17. Juni, ein. Los geht es um 9 Uhr.

Die Gehölzfreunde in der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera laden ein zur traditionellen Waldbegehung mit dem Revierleiter Ronald Felgner am Samstag, den 17. Juni. Die Wanderung beginnt um 9 Uhr und dauert bis gegen 11.30 Uhr. Treffpunkt: Roter Weg, oberes Ende, Zufahrt von Kaimberg ist möglich.

Die Lasur sei seit langer Zeit das interessanteste Landschaftsgebiet um Gera – für die Wanderfreunde ein aussichtsreiches naturnahes Erholungsgebiet, für die Naturfreunde ein Erkundungs- und Forschungsobjekt, schätzt Klaus Schultheiß ein. „Nach jahrelangen Bemühungen, an denen sich auch unsere Gesellschaft intensiv beteiligte, wurden Lasur und Eichberg 2021 als 253. Naturschutzgebiet Thüringens bestätigt“, resümiert der Leiter der Sektion. Wesentliche Begründung für die Unterschutzstellung war die Erhaltung und Förderung des zu einem großen Teil mit naturnahen Waldbiotopen bewachsenen Gebiets einschließlich der extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen mit Halbtrockenrasen und Streuobstwiesen unterschiedlicher Ausprägung.

Zur Wanderung wollen sich die Teilnehmer zu einem großen Teil auf dem traditionsreichen Naturlehrpfad Süd, der auch wieder mehr in das öffentliche Bewusstsein rücken soll, bewegen. Förster Felgner wird die Maßnahmen zu Erhalt, Pflege und forstwirtschaftlicher Bodennutzung des reich strukturierten Laubmischwaldes erläutern. Festes Schuhwerk und witterungsgerechte Ausrüstung sind für die Wanderung empfohlen.