Walpurgisnacht mit den Weidaer Narren

Die traditionell am 11.11. gestartete Faschingssaison geht in Weida in die Verlängerung.

Weida. Die Faschingssaison des Weidaer Carneval Vereins geht am Wochenende in die Verlängerung – erneut mit Livemusik auf der Osterburg.

Die Weidaer Narren wollen am Wochenende erneut die Osterburg erobern. Mit der Walpurgisnacht des Weidaer Carneval Vereins (WCV) geht man in die Saison-Verlängerung, nachdem die Hauptsaison zwischen der Eröffnung am 11.11. und Februar noch durch Corona-Beschränkungen geprägt war. Um in dieser Zeit den Fasching in der Stadt und den Zusammenhalt im Verein am Leben zu halten, wich man bereits zweimal erfolgreich auf die Osterburg aus. So konnten die Gäste am 13. November ein traditionelles Faschingsprogramm und Musik der Band „Spur 13“ erleben. Am 27. Februar fand dann eine närrische Zusammenkunft mit befreundeten Vereinen statt.

Daran anschließen möchten der Elferrat, die Faschingspolizei, die Funken-, Jugendfunken- und Kinderfunkengarde, die Buben vom Weidatal alias Funker, die Glamourgirls, das Männerballett sowie die Powergirls erneut am kommenden Wochenende. Am Sonnabend, 30. April, ab 18 Uhr steigt die WCV-Walpurgisnacht im Burghof der Osterburg. Die einzelnen Gruppen zeigen neue Aufführungen und Tänze. Wie im November wird die Coverband „Spur 13“ für die Musik sorgen. Karten gibt es an der Abendkasse für 5 Euro, Eintritt ab 16 Jahren. Am Sonntag, 1. Mai, lädt der WCV ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit Musik in den Burghof ein.