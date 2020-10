Die Geschichte der Schutzhütten auf dem Zoitzberg bei Gera-Liebschwitz ist lang. So standen vor der heutigen massiven Wander-Schutzhütte auf dem 80 Meter über dem Elstertal gelegenen Aussichtspunkt bereits mehrere ähnliche Gebäude. Diese fielen jedoch leider mehrfach dem Vandalismus zum Opfer und mussten durch Neubauten ersetzt werden.

So ist im Steinsockel der heutigen Wanderhütte gut sichtbar ein Datum eingeschlagen, welches die Erbauung der ersten primitiven hölzernen Hütte im Juli 1955 dokumentiert. Jugendliche aus Liebschwitz und Umgebung waren die damaligen Initiatoren und Erbauer. Später wurde diese erste Schutzhütte, die aus Rundhölzern in offener Bauweise errichtet war, komplett verkleidet und dreiseitig geschlossen. Seit jener Zeit führt auch ein Wanderweg von Liebschwitz zum Bergsporn.

Heute sind es drei Wege-Varianten, die hinauf zur Zoitzberghütte führen, die bekannteste ist die vom Binsenacker in Liebschwitz, eine zweite von der Scherperstraße am ehemaligen Bahnübergang in Neu Taubenpreskeln und eine dritte auf dem Kammweg vom Friedhof in Alt Taubenpreskeln kommend. Auch der mit blauem Punkt auf weißem Rechteck gekennzeichnete Thüringen-Wanderweg verläuft über den Berg und damit an der Schutzhütte vorbei.

Die heutige massive Zoitzberghütte, im Sommer 1987 von engagierten Liebschwitzern in „Mach mit“ Einsätzen mit Unterstützung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr errichtet, war nun auch in die Jahre gekommen. Beschädigungen und Zerstörungen durch Vandalismus sowie hässliche Graffiti-Schmierereien taten ihr Übriges.

Für eine Sanierung hatte sich der Ortsteilrat Liebschwitz starkgemacht. So deckte die Dachdeckerfirma Schönfeld aus Kaimberg Ende September das Dach neu ein, der Malermeister Domin aus Unterröppisch spendete die Fassadenfarbe und Arbeiter der Otegau Gera verpassten der Hütte einen neuen Anstrich. Auch die Reparatur der Sitzgruppe und das Aufsetzen der beschädigten Mauer geht auf das Konto der Otegau-Arbeiter. Die Firma Metallbau Schweyer aus Lusan lieferte und montierte eine Stahl-Tischplatte.

Der Ortsteilrat Liebschwitz bedankt sich herzlich bei den engagierten Handwerksfirmen, Sponsoren und Helfern. Bleibt die große Hoffnung, dass der jetzige Zustand der Schutzhütte längere Zeit Bestand hat, denn leider ist die blinde Zerstörungswut mancher Jugendlicher grenzenlos.