Wandmosaike, Skulpturen und Brunnen: Buch beleuchtet architekturbezogene Kunst im Geraer Stadtteil Lusan

Ausschnitt von einem Wandmosaik in der Werner-Petzold-Straße in Gera-Lusan.

Gera. Am 8. Dezember stellen Irina Schultheiß und Christoph Liepach das Begleitbuch zur Ausstellung „Kunst, die Lusan sichtbar macht“ in Gera vor.

Zur Buchvorstellung in der TAG-Geschichtswerkstatt wird am Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr, eingeladen. Irina Schultheiß und Christoph Liepach stellen das Begleitbuch zur Ausstellung „Kunst, die Lusan sichtbar macht“ vor.

Die Leiterin der Geschichtswerkstatt und der aus Gera stammende Künstler gehen in ihrem gemeinsamen Buch „In Lusan geht die Sonne auf“ detailgetreu und ausführlich auf die architekturbezogene Kunst in Geras größtem Stadtteil ein. Zahlreiche Wandmosaike, Skulpturen und Brunnen zeugen von den öffentlichen Raumgestaltungen, die in dem neu entstehenden Stadtteil Identifikationspunkte wurden.

Viele dieser Arbeiten sind seit dem Rückbau des Stadtteils ab den 1990er Jahren verschwunden.