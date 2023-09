Die Ausbildungsmesse am 9. September im Kultur- und Kongresszentrum Gera hat sowohl bei Unternehmen, Institutionen und Handwerk als Aussteller als auch bei Besuchern große Resonanz gefunden. Saskia Kusche, Personalreferentin vom Thüringer Kräuterhof, beim Tee-Gespräch mit Ilea (vorn), Greta (Mi.) und Giulia, Gymnasiastinnen am Rutheneum seit 1608 in Gera. Das Trio informiert sich vor allem über Praktika.