Wasser-Zweckverband muss 2020 deutlich mehr investieren

Mit großer Mehrheit hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal den Verbands-Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Geprägt ist der Etat von einem enormen Pensum an geplanten Investitionen. 26,6 Millionen Euro sind dafür angesetzt, 17,1 Millionen im Abwasser-, 9,5 Millionen im Trinkwasserbereich. Dass so viel gebaut werden soll – immerhin für rund 10 Millionen Euro mehr als im Plan 2019 – löst aber nicht nur Jubelstürme aus.

Einiges ergebe sich aus veränderten gesetzlichen Vorgaben auf Landes- und Bundesebene, sagte Verbands-Geschäftsleiter Gerd Hauschild bei der Vorstellung der Zahlen. Das Mehr an dadurch notwendigen Investitionen insbesondere im Abwasserbereich, zum Beispiel durch den zentralen Anschluss auch kleinerer Gemeinden, verbunden mit teils erheblichen Kostensteigerungen würde perspektivisch wohl nicht ohne Gebührensteigerungen zu stemmen sein, blickt er voraus, geht aber Stand jetzt davon aus, dass die seit Anfang 2019 und bis Ende 2022 beschlossenen Gebührensätze nicht angefasst werden müssen.

Eine Folge des mehr oder weniger freiwilligen Baubooms im Zweckverband ist ein erneutes Anwachsen des ohnehin nicht kleinen Schuldenbergs. Werden alle Investitionen wie geplant angepackt, müssten Kredite von insgesamt 13,9 Millionen Euro neu aufgenommen werden, was zum Ende 2020 den Darlehensstand auf 156 Millionen Euro schrauben würde. Natürlich tilge man auch ordentlich und derzeit seien die Bedingungen für Kreditaufnahmen ja auch noch günstig. Dennoch kommt man dadurch wieder weg vom Trend eines Schuldenabbaus in zumindest kleinen Schritten. Das ärgerte vor allem Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU), die als einzige zum Haushalt das Wort ergriff und das Land in die Pflicht nahm. Wenn mehr gefordert wird, müsse auch mehr gefördert werden, meinte sie sinngemäß, besonders, wenn so viele Überschüsse im Land gemacht würden.

Gerd Hauschild erklärt indes, dass, wo es möglich ist, mit Fördermitteln gebaut werden soll. Auch relativiert er etwas: Ob die Kredite in dieser Höhe tatsächlich aufgenommen werden, hängt auch davon ab, ob alle Maßnahmen tatsächlich wie geplant begonnen werden. Da man ebenfalls da, wo es möglich ist, Gemeinschaftsmaßnahmen plane, hänge das auch von den jeweiligen Partnern und deren gesicherter Finanzierung ab.

Die neuen Kredite, zusammen mit Verpflichtungsermächtigungen von knapp sechs Millionen Euro, sind die Gründe, weshalb der Haushalt nun noch die Genehmigung von der Rechtsaufsicht braucht. Dass die Zustimmung in der Verbandsversammlung dennoch so hoch ausfiel, dürfte daran liegen, dass der Haushalt die Einschätzung Hausschilds stützt, der Verband befinde sich in einer wirtschaftlich stabilen Situation. Immerhin könne wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden, wenn auch mit 5,2 Millionen Euro rund 800.000 Euro niedriger als im Plan 2019. Geplanten Erträgen in Höhe von 46 Millionen Euro stehen Aufwendungen von knapp 41 Millionen Euro gegenüber. Währen die Einnahmen zu einem großen Teil aus den Gebühren für Trink- und Abwasser generiert werden, sind die größten Kostenpunkte die Abschreibungen (14 Millionen Euro), der Materialaufwand (12 Millionen Euro) und die Personalkosten. Letztere steigen überschaubar um etwa 270.000 auf 7,7 Millionen Euro, wobei darin sowohl eine Tarifsteigerung als auch ein Personalzuwachs um zwei auf 137 Vollzeitstellen enthalten sind.

Aus dem Investitionsplan 2020 des Zweckverbands

Gera: Wiesestraße; Neuverlegung Kanäle und Trinkwasserleitungen; 974 000 Euro für zweiten Bauabschnitt 2020 (Gesamtvolumen Zweckverband: 8,2 Millionen Euro)

Gera: Clara-Zetkin-Straße: Erneuerung Kanäle und Trinkwasserleitungen; 585.000 Euro in 2020 (gesamt: 1,1 Millionen Euro)

Gera: Klärwerk, Erneuerung Sicherheitstechnik; 490.000 Euro in 2020 (gesamt 684.000 Euro)

Hohenölsen: Fortsetzung Abwasserortsnetz Nord-West und Regenrückhaltebecken; 872.500 Euro in 2020 (gesamt: 1,45 Million Euro)

Paitzdorf: Zentrale Abwassererschließung, Planung und Variantenuntersuchung; 140.000 Euro in 2020 (gesamt 4,7 Millionen Euro)

Nauendorf (Brahmetal): Errichtung eines Abwassertrennsystems und Überleitung Schmutzwasser über Baldenhain zur Kläranlage Reichstädt; 2,6 Millionen Euro in 2020 (gesamt:4,6 Millionen Euro)

Rüdersdorf: 2. Bauabschnitt Trinkwasserleitung und Schmutzwasserkanal mit Erschließung der Seitenstraßen; 1,26 Millionen Euro in 2020 (gesamt 2,7 Millionen Euro)

Neundorf (Harth-Pöllnitz): Zentrale Abwassererschließung mit Neubau Ortsnetz, Regenrückhaltebecken und Ortskläranlage; Maßnahme unter Wirtschaftlichkeitsvorbehalt der Inanspruchnahme von Fördermitteln; 1,3 Millionen Euro in 2020 (gesamt 2,9 Millionen Euro)

Bad Köstritz: Berggasse, Erneuerung Trink- und Abwasseranlagen; 760.000 Euro in 2020 (gesamt 1,1 Millionen Euro)

Fuhrpark: Wassertransportfahrzeug für 155.000 Euro, Kanalspülfahrzeug für 119.000 Euro in 2020 (gesamt zwischen 300.000 und 400.000 Euro) und 12-Tonnen-Radbagger (250.000 Euro)