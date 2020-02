Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserrohrbruch Höhe Dahliengarten in Gera

Am heutigen Sonntag ging um 4.31 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Eine Bürgerin meldete auslaufendes Wasser in der Straße des Friedens in Gera. Wie Heiner Fritzsche vom Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ (ZVME) auf Nachfrage mitteilte, gab es stadteinwärts in der Höhe Dahliengarten einen Rohrbruch in der Trinkwasserleitung. Seit den frühen Morgenstunden ist eine Team vor Ort, um das Leck reparieren. Dennoch kann es zu Druckschwankungen auch in höheren Lagen kommen wie zum Beispiel im Ostviertel, weil die Versorgung über den den Hochbehälter Schillerstraße sicher gestellt wird. kommen. Wie lange die Arbeiten dauern, kann noch nicht gesagt werden.

Die Straße des Friedens ist gegenwärtig halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.