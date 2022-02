Wechsel im Aufsichtsrat des Theaters Altenburg Gera

Gera. Betriebsleiter eines ÖPNV-Unternehmens folgt auf Eugen Weber, der das Mandat aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann.

Erich Engel soll per Beschluss des Stadtrates in der kommenden Woche für die Gremiengemeinschaft der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Partei einen Sitz im Aufsichtsrat der Theater Altenburg Gera Gesellschaft übernehmen.

Berufliche Gründe für Mandatsrückgabe

Der 62-jährige Betriebsleiter eines ÖPNV-Unternehmens folgt damit auf Eugen Weber, der das Mandat aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann, da er zum Jahresbeginn als amtierender Direktor an das Amtsgericht Nordhausen gewechselt war. „Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst. Angesichts der aktuellen Pandemielage ist viel kreative Energie vonnöten, um den Reichtum des einzigen Fünf-Sparten-Hauses in Thüringen zu sichern. Ich werde das mir übertragene Mandat auch als Lobbyist für die Kultur in Ostthüringen wahrnehmen. Sie leistet hier einen unschätzbaren Beitrag für ein demokratisches Selbstbewusstsein“, so Engel. Weiterhin werde Erich Engel sich für die Mitfinanzierung des Theaterbetriebs durch den Landkreis Greiz einsetzen. Dies sei aufgrund der hohen Zahl an dort wohnhaften Besuchern des Geraer Kulturangebots erstrebenswert.