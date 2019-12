Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegbegleiterin in einer besonderen Zeit

Birgit Weinrich kämpft mit den Tränen, wenn sie an diesen Einsatz denkt: Eine junge Frau rief bei ihr an und bat um Hilfe. Soeben habe sie zu Hause allein ein Kind entbunden und wüsste nicht weiter. „Diese Frau hatte ihre Schwangerschaft verschwiegen, obwohl es Menschen in der näheren Umgebung gab, denen es hätte auffallen müssen. Lediglich eine einzige Person aus dem weiteren Umfeld bemerkte, dass es der Frau nicht gut ging, handelte und reichte meine Nummer weiter“, erzählt die Familienkinderkrankenschwester. Derartige Erlebnisse führen die gestandene Frau, selbst Mutter von sieben Kindern, mitunter emotional an ihre Grenzen. „Manchmal muss ich danach kurz mit dem Auto anhalten und mich sammeln“, gesteht die 58-Jährige, froh, dass sie buchstäblich in letzter Minute zu Hilfe gerufen und diese auch angenommen wurde.

Das Auto ist Birgit Weinrichs zweites Zuhause. Von früh bis abends ist sie in Gera und Umgebung unterwegs, um jungen Eltern mit Rat und Hilfe beizustehen. „Jeder, der das Gefühl hat, in irgendeiner Weise in der Schwangerschaft oder mit einem Neugeborenen belastet zu sein, kann sich melden und um Unterstützung bitten. Das funktioniert absolut unbürokratisch. Weder ist dafür ein Antrag vom Jugendamt noch ist sonstiges nötig. Die Begleitung kann sich von wenigen Besuchen bis zu einem Jahr erstrecken und richtet sich ganz individuell nach dem Bedarf“, so die Freiberuflerin, die die jungen Familien zu Hause aufsucht, kostenfrei und vertraulich. Angefordert wird sie von den Eltern direkt, Kinderärzten, vom Geraer Jugendamt oder der Schwangerenberatung. Zunehmend betreut sie Frauen, die keine Hebamme haben und Frauen mit Migrationshintergrund. „Ich schaue, welches Problem es gibt, gebe Tipps, leite die Ratsuchenden an entsprechende Beratungsstellen und Einrichtungen weiter oder begleite sie.“ Mittlerweile ist Birgit Weinrich bestens vernetzt – mit dem Jugendamt, der Frühförderstelle, Diakonie, mit Kinderärzten und Kindergärten. Das präventive Angebot wird über die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ finanziert.

Ausschlaggebend für ihre jetzige Tätigkeit war ihre Arbeit in einer psychiatrischen Tagesklinik. „Dort war in Patienten-Berichten sehr oft von frühkindlicher Bindungsstörung die Rede. Ich glaube, wenn man etwas bei Menschen und auch in der Gesellschaft verändern will, muss man ganz am Anfang damit beginnen. Die Empathiefähigkeit eines Menschen wird in seinen frühen Lebensjahren geprägt. Das erste Lebensjahr ist sowohl für die Kinder als auch die Eltern immens wichtig. Wird ein Kind geboren, beginnt eine besondere Zeit. Einerseits kann sie motivieren und vieles zum Positiven verändern, selbst wenn vorher das Leben nicht so gut gelaufen ist. Andererseits ist diese Zeit sehr sensibel, erlebe ich häufig einsame, alleingelassene Mütter“, so Birgit Weinrich. Die Familienkinderkrankenschwester mit Zusatzqualifikationen unter anderem als Heilpädagogin und Stillberaterin, sieht sich als Begleiterin auf diesem besonderen Stück Weg. Auf diesem versucht sie, den Familien die vorhandenen Stärken und Ressourcen aufzuzeigen und bewusst zu machen, damit sie diese gut nutzen.

Schließlich kennt sie genau die Herausforderungen an junge Eltern: Da ist ein Baby, das übermäßig schreit. „Da können die Freude der Eltern, ihre Liebe und ihr guter Wille noch so groß sein, manchmal finden sie dann nur schwer Zugang zum Kind.“ Da gibt es die überzogenen Vorstellungen von frischgebackenen Eltern. „Viele müssen erst lernen, mit der Realität umzugehen. Sie kennen Babys nur aus der Werbung, wo es schicke, taffe Mütter gibt und ein tolles Kind dank Pampers und richtiger Kost. Für viele ist es ein Schock, wenn sie merken, dass sie ihr komplettes Leben nach dem Kind ausrichten müssen. Oder sie erlebt Eltern, die sich aufgrund einer eigenen problematischen Kindheit unbedingt eine eigene Familie wünschen und alleinerziehende Mütter, die glauben, ein Kind ist jemand, der sie nicht verlassen kann. „All diese Ansprüche kann jedoch ein Kind nicht erfüllen“, weiß Birgit Weinrich. Hinzu kämen häufig ungünstige Lebensumstände wie finanzielle Not, die das Familienleben erschweren.

Bei ihren Besuchen erlebt die gebürtige Eichsfelderin hautnah junge Mütter, einsam und isoliert oder in der Wohnung gefühlt allein, obwohl ein Partner da ist. Zerstrittene Familien. Frauen, die mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus in eine Schutzwohnung kommen. Eltern, die sich mit der Pflege ihres chronisch kranken Kindes und der einhergehenden Antragsflut überfordert fühlen. Oder Adoptiveltern, die segensreich alles für ihr neues Familienmitglied tun. Birgit Weinrich, die im Altenburger Land zu Hause ist, weiß, wie schmal der Grat ist, wie schnell man auf der Schattenseite des Lebens stehen kann. Selbst schöpft sie Kraft aus ihrer eigenen großen Familie – gerade ist ihr 13. Enkelkind unterwegs – aus ihrem christlichen Glauben, aus Supervision. „Zudem glaube ich, dass ich alles, was ich bisher investierte, gemacht habe, um genau diesen Beruf ausüben zu können. Er ist für mich nicht nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit und ein Stück Leben“, versichert sie.

Die junge Mutter in Not hat ihr Kind behalten, stillt es und hat ihr Leben in den Griff bekommen. „Wenn die Angst so groß ist, dass man allein diesen Schritt, sich Hilfe zu holen, nicht geht, dann bedarf es sensibler Menschen, die hinschauen und das wahrnehmen“, appelliert Birgit Weinrich. „Die Geburt eines Kindes ist ein Zauber. Der Familie sollte Zeit, Raum und Aufmerksamkeit geschenkt werden, um den neuen Erdenbürger ankommen zu lassen.“

Kontakt über: Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“, Susanne Pohl, Stadtverwaltung Gera, 0365 / 838 3471 oder auch Birgit Weinrich: Tel.: 0163 7949334